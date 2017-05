Berliner Modellpferde Club stellt aus

Lankwitz. Der Berliner Modellpferde Club stellt im am Sonnabend, 27. Mai, 10 bis 16 Uhr, im St. Marien-Krankenhaus, Gallwitzallee 123-143, aus. Die Besucher erleben die Pferdewelt in Miniatur, erhalten Informationen rund um das Hobby und können Modelle kaufen.

Modellpferde gibt es von mehreren Herstellern, in verschiedenen Größen, aus vielen Materialien und in allen Farben. Die meisten „echten“ Rassen gibt es auch als Modell. So findet jeder Pferdeliebhaber oder Modellbauer das passende Modell. Für die Modelle kann Zubehör gebastelt oder gekauft werden, es werden unter anderem naturgetreue Dioramen und Schaubilder für Fotos erstellt. Zu Beginn der Veranstaltung führen Sammler Sättel, Zaumzeug und anderes Zubehör am Modellpferd vor. Danach werden die Modellpferde nach Rassentyp und Modellzustand bewertet. Hobby-Neulinge können Gummi- und Bauernhofpferde zeigen und erstehen. Der Eintritt für Besucher ist frei. Der Zugang zu den Ausstellungsräumen im Krankenhaus ist über den Lerbacher Weg.