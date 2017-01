Die Liebe in Musik und Literatur

Steglitz.

Am Sonnabend, 14. Januar, wird um 20 Uhr zu einem literarisch-musikalischen Salon in das alpha-nova-werkstatt Theater in der Albrechtstraße 28 eingeladen. Unter dem Motto „Hauptsache Liebe“ liest die Schriftstellerin Gabriele Auensen-Borgelt zwei ihrer neuen Geschichten „Wechseljahre“ und „Aida oder Des Widerspenstigen Zähmung“. Dazu gibt es Musik aus den 50er- und 60er-Jahren. Die Karten für diesen Abend kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Reservierung auf www.alpha-nova-werkstatttheater.de werkstatt-theater@o2online.de oder unter74 69 67 73.