Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Zu einem humorigen Nachmittag wird am Dienstag, 28. Februar, 15 Uhr, ins Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, eingeladen. Donato Plögert präsentiert ein ganz spezielles Programm zum Faschingsdienstag. Die Gäste erwartet ein Feuerwerk an eigenen, in Berliner Mundart vorgetragenen Liedern aus allen nur denkbaren Ecken des bunten und manchmal schrägen Berliner Alltags. Der Eintritt inklusive Kaffeegedeck kostet fünf Euro. Anmeldungen unter 76 68 38 62. KaR