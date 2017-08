Berlin´s einzigste Halloween Karaoke Party.

Beginn 21:00 Uhr



Die Halloween Karaoke Party in der WandelBar in Steglitz ist ein fantasievoller Maskenball für Erwachsene. Von Jahr zu Jahr verkleiden sich die Gäste und feiern eine fröhlich-gruselige Party in den schaurig dekorierten Räumen der Bar. Gäste können sich schön gruselig schminken - besonders beliebt sind Reifenabdrücke im Gesicht . Dabei sorg DJ Harry Big Baer für die Richtige Mischung auf Musik, Live Musik & Karaoke.