Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Das Duo The Mellow Tones lädt am Dienstag, 6. Dezember, 15 Uhr, in das Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, ein. Wolfram Segon von Banchet am Saxophon und Reinhard Schneider an der Posaune stimmen an diesem Nachmittag mit beliebten Melodien auf die Weihnachtszeit ein. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen unter 76 68 38 62. KaR