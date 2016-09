Klezmermusik und Kurzgeschichten

Berlin: Markuskirche |

Steglitz. Klezmermusik steht im Mittelpunkt eines musikalischen Abends in der Markuskirche mit der Gruppe „Klezmeyers“. Umrahmt wird der musikalische Teil von christlich-jüdischen Kurzgeschichten gelesen von Katrin Rudolph, Pfarrerin der Markusgemeinde und Günter-Henning Tarun, Leiter der AG Kultur in der Markusgemeinde. Der Klezmermusikabend findet am Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr, in der Markuskirche, Karl-Stieler-Straße 8a, statt. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. KM