Singen in Gemeinschaft

Lankwitz.

Im Frauentreffpunkt Ratswaage, Charlottenstraße 64, treffen sich am Dienstag, 17. Januar, 16 bis 18 Uhr Frauen zum gemeinsamen Singen. Begleitet von Gitarre werden deutsche Volks- und Kunstlieder aus mehreren Jahrhunderten und Lieder aus ganz Europa gesungen. Wer Freude am gemeinsamen Singen hat, kann gern vorbeischauen. Liedvorschläge sind willkommen, Instrumente können mitgebracht werden. Die Treffen finden monatlich statt. Die nächsten Termine sind am 28. Februar, 28. März, 25. April, 23. Mai. Der Kostenbeitrag beträgt ein Euro pro Termin. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos bei Ursula Rohde unter711 40 49 oder rohde.ursula@web.de