Traditionelles Mittelstraßenfest mit Live-Musik in Steglitz

Am Samstag, den 23. September 2017 wird in der Mittelstraße nahe dem S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz wieder gefeiert. Reha-Steglitz, das Sportstudio Nippon und die Kita Mittelstraße veranstalten von 14:00 bis 18:00 Uhr das beliebte Straßenfest für die ganze Familie.



Die Besucher erwartet ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Live-Musik. Das Sportstudio Nippon zeigt diverse Sportshows.



Institutionen aus dem Kiez stellen sich und ihre Angebote vor. An bunten Marktständen gibt es Kunsthandwerk und Trödel. Jede Menge Spaß und Unterhaltung bieten Mitmachaktionen, Glücksrad und vielfältige Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt die Gastronomie von Reha-Steglitz.



Schirmherrin ist Frau Carolina Böhm, Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit von Steglitz-Zehlendorf.