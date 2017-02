Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Die Feinheiten der Wiener Sprache, den Biss und den schwarzen Humor der Wiener Chansons, der Liedermacher und des Wiener Kabaretts will Tanja Arenberg am Dienstag, 21. Februar, 15 Uhr, ihrem Publikum im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, nahe bringen. In ihrem Programm „Wienerisch für Anfänger“ singt die echte Wienerin Titel von Cissi Kraner, Hugo Wiener, Georg Kreisler, Wolfgang Ambros und anderen. Eintritt und Kaffeegedeck kosten fünf Euro. Anmeldungen unter 76 68 38 62. KaR