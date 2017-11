Benefiz-Verkauf in der Käseglocke

Berlin: Käseglocke |

Lankwitz. Am Sonnabend, 11. November, von 12 bis 17 Uhr, verwandelt sich die gesamte untere Etage des Kinder- und Jugendtreffs Käseglocke in der Leonorenstraße 65, in einen „Markt der tausend Dinge“. Im Angebot sind unter anderem Kleidung aller Art, Handtaschen, Porzellan, Glas, Stofftiere, Nippes, Bücher und Schallplatten. Besucher können nicht nur auf Schnäppchenjagd gehen – denn jedes Teil kostet 50 Cent. Sie können auch Gutes tun. Mit dem gesamten Erlös wird das kostenlose Angebot der Suppenküche für Kinder sowie eine besondere Überraschung in der Weihnachtszeit finanziert. KaR