Hilfe nach der Diagnose Krebs

Berlin: Frauentreffpunkt Ratswaage Lankwitz |

Lichterfelde. Seit 16 Jahren gibt es in Lichterfelde Ost eine Selbsthilfegruppe für Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Sie fängt Betroffene nach dem Schock der Diagnose auf, informiert über Hilfen zur Krankheitsbewältigung und in ein Leben mit oder nach Krebs begleitet. Menschen mit einer Krebserkrankung, die die Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH) kennenlernen möchten, können jederzeit zu einem Treffen der Gruppe kommen. Die Gruppe Berlin-Lichterfelde Ost trifft sich an jedem dritten Donnerstag im Monat um 15 Uhr in der Ratswaage Lankwitz, Charlottenstraße 64. Mehr Infos bei Uta Möckel unter 77 19 05 11. KaR