Selbstbehauptung im Kurs lernen

Lankwitz.

Das Kinder- und Jugendzentrum Dr. Wolf in der Geraer Straße 43 bietet vom 8. November bis zum 20. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, einen Selbstbehauptungskurs für Kinder von neun bis zwölf Jahren an. Dafür gibt es noch freie Plätze. An den sieben Terminen lernen die Kursteilnehmer, wie sie sich in schwierigen Situationen behaupten können und sie kritische Momente erkennen und vermeiden können. Darüber hinaus werden Techniken zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung eingebübt. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Eine kostenfreie Teilnahme kann gegebenenfalls im Kinder- und Jugendzentrum beantragt werden. Weitere Informationen und Anmeldungen unter76 80 36 03 oder per E-Mail: jfh-geraer@web.de und auf http://www.kijudrwolf.de . Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.