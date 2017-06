Lankwitz.

Seit über 60 Jahren ist das Technische Hilfswerk fest im Bezirk verankert. Am Sonnabend, 8. Juli, 10 bis 18 Uhr, veranstaltet der Ortsverband Steglitz-Zehlendorf in der Gallwitzallee 123 einen Tag der offenen Tür und stellt seine Aufgaben, Technik und Einsatzkräfte vor. In Ausstellungen präsentieren sich auch die Partner des THW, Feuerwehr, Bundeswehr und Johanniter-Unfall-Hilfe. Mehr Infos zum Ortsverband auf http://thw-steglitz.de.