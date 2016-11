Berlin: Bröndby Oberschule |

Lankwitz. Am Freitag, 2. Dezember, lädt die Bröndby-Oberschule in der Dessauerstraße 63 von 16 bis 19 Uhr zum traditionellen Nikolausbasar ein. Die Schüler bieten Kulinarisches und Selbstgebasteltes an. Außerdem organisiert der Förderverein wieder eine große Tombola mit vielen attraktiven Preisen und einen Büchertrödel zum Stöbern. Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde und Nachbarn der Umgebung sind eingeladen. KaR