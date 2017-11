Spaziergang zu den Schafen

Lichtenberg.

Rund um das „Nutztier Schaf“ dreht sich ein informativer Spaziergang durch den Landschaftspark Herzberge am Dienstag, 14. November, von 11 bis 13 Uhr. Beim engen Kontakt mit den kleinen Wiederkäuern können die Teilnehmer inmitten der Herde viel über Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Lebensweise und Nutzung der Tiere erfahren – manche der zutraulichen Wollträger lassen sich auch streicheln. Das Angebot eignet sich für Schulklassen und Kitagruppen, aber auch für einzelne Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet zwei Euro und ist nur nach Anmeldung unter54 98 85 63 möglich. Informationen gibt es auch per E-Mail an wackwitz@agrat-boerse-ev.de