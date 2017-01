Berlin: Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek |

Lichtenberg. Der Autor Andreas Ulrich liest am 9. Februar aus seinem Buch "Torstraße 94". Um 19 Uhr wird er seine Zuhörer in der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek, Frankfurter Allee 149, in die kleine Welt des Hausaufgangs entführen, in dem ein Konditor, Bankräuber und eine Näherin Tür an Tür wohnen. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro. Mehr Infos unter 555 67 19. KW