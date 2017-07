Lichtenberg.

Der Modelleisenbahnverein „Spur1 Berlin“ feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag und lädt zum Tag der offenen Tür ein: am Sonnabend, 15. Juli, von 10 bis 16 Uhr in die Vereins- und Ausstellungsräume in der Siegfriedstraße 66-70. Es gibt jede Menge Informationen übers Modellbahn-Hobby, zu bewundern ist eine Spur1-Anlage von 30-mal 7,50 Metern mit 74 Modulen und rund 350 Metern Gleis. Mehr Infos über den Verein gibt es unter www.spur1-berlin.de