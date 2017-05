Film: Spur der Steine mit Manfred Krug

Berlin: Haus 1 linker Aufgang |

Film von Frank Beyer mit Manfred Krug



Einführung: Ralf Schenk, DEFA-Stiftung



Der Film hätte ein Kassenschlager in der DDR werden können. Doch drei Tage nach der Uraufführung wurde er 1966 wegen „antisozialistischer Tendenzen“ von der Leinwand verbannt. Es dauerte 23 Jahre bis er wideraufgeführt werden konnte. Da befand sich die DDR schon in Auflösung.



Spur der Steine ist so etwas wie ein Kult-Film unter den verbotenen Filmen der untergegangenen DDR. Das liegt an der schauspielerisch frechen Unbekümmertheit des jungen Manfred Krug, der mitreißenden Regie Frank Beyers und der im Drehbuch angespitzten wirklichkeitsnahen Romanvorlage von Erik Neutsch.



Doch der Film, in dem die Arbeiterklasse in Gestalt der hemdsärmligen Zimmermannbrigade auf einer Großbaustelle wirklich einmal das Sagen hatte, missfiel bald der Partei der Arbeiterklasse. Die Spur der Steine ist der bekannteste der-sogenannten Kellerfilme, die einem (Kultur)-politischen Schwenk der SED zum Opfer fielen und im (Keller-)Archiv verschwanden. Der Vortrag beleuchtet die Hintergründe.



Der Vortragende: Dr. Ralph Schenk gehört zu den besten Kennern der Geschichte der DDR-Filmproduktion der DEFA. Jahrelang arbeitete der als Filmjournalist in der DDR, u.a. bei der Wochenpost, dem Filmspiegel und Das Magazin, nach der deutschen Vereinigung u.a. als ständiger Redakteur bei der Berliner Zeitung. Er war Co-Redakteur von mehreren Jahrbüchern der DEFA-Stiftung, erstellte TV-Dokumentationen zur deutschen und internationalen Filmgeschichte und rekonstruierte verbotene DEFA-Filme. Vor einigen Jahren erschien seine voluminöse „Kleine Geschichte der DEFA“(Daten, Dokumente, Erinnerungen. Berlin 2006) Seit 2006 ist Ralf Schenk Vorstand der DEFA-Stiftung, die die Rechte und das Erbe der DEFA-Produktion verwaltet.











Zeit: 13. Juni 2017, 18. 30 Uhr



Ort:

ehemaliges Stasi-Gelände,

Ruschestraße 103

Berlin-Lichtenberg (10365)

Haus 1 linker Aufgang Raum 614

U-Bahn Magdalenenstraße



Eintritt 3 Euro





Christian Booß, für den Vorstand



