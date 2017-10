IM Dienst der Stasi - Der Fall Monika Haeger

Was macht man mit dem Eingeständnis, selbst Teil eines Systems gewesen zu sein, das andere Menschen unterdrückt hat? Monika Haeger (1945-2006) gab darüber an einem Spätsommerabend 1990 in ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg ein vier Stunden langes Interview, das lange Zeit als verschollen galt. Der Film des Journalisten Peter Wensierski über die inoffizielle Stasi-Mitarbeiterin zeichnet nicht nur ihren Lebensweg vom Kinderheim Königsheide bis ins Zentrum der Ost-Berliner Opposition nach - auch ihr Führungsoffizier kommt erstmals zu Wort. Hinterfragt wird zudem, was die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für Demokratie und Gesellschaft heute bedeutet.Film:Dokumentation von Peter Wensierski, 45 MinutenGespräch:, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, SPD-Politikerin, Journalist, Der SPIEGEL, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen RepublikModeration:, Rundfunk Berlin-BrandenburgTermin:Ort:Verkehrsanbindung: U5 MagdalenenstraßeDer Eintritt ist frei.Der Zugang zu "Haus 22" ist nicht barrierefrei. Wir bitten, dies zu entschuldigen.Der rbb strahlt den Film am 26. November 2017 um 22.55 Uhr aus.Veranstalter:Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), die Robert-Havemann-Gesellschaft und der Rundfunk Berlin-Brandenburg Die Robert-Havemann-Gesellschaft wird gefördert durch den Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen (Bild, Ton) zu sehen sind, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter verwendet werden.