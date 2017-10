Modellbahner öffnen Türen

Lichtenberg.

30 mal 7,5 Meter, 74 Module und rund 350 Meter Gleis hat die Modellbahn-Anlage der IG Spur1, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert. Wer das Schmuckstück bestaunen und mehr über die passionierten Modelleisenbahner erfahren will, kann den nächsten Tag der offenen Tür nutzen. Er ist am Sonnabend, 7. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in den Spur1-Räumen in der Siegfriestraße 66-70. Mehr Informationen gibt es unter www.spur1-berlin.de