Unterwegs mit den Grünen

Berlin: Dong Xuan Center |

Lichtenberg. Zum Stadtspaziergang mit dem Motto „Jenseits von Platte und Plattitüden“ laden am Sonnabend, 16. September, die Lichtenberger Grünen ein. Start ist um 11 Uhr am Dong Xuan Center in der Herzbergstraße. Hannah Neumann, Direktkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen in Lichtenberg, führt die Teilnehmer auf einen Rundgang durch die halbe Welt. Arabisch in der Kirche, Haare schneiden im Dong Xuan Center und zwischen den Plattenbauten in die bunte „Tube“. Die Teilnehmer erfahren von alltäglichen Plätzen und Geschichten ausgehend mehr über die Menschen aus dem Viertel, über diejenigen, die es prägen, über die Wirtschaft und über die kulturellen Einflüsse im Bezirk. Anmeldung unter info@gruene-lichtenberg.de. bm