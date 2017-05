Zur Zukunft des ehemaligen Stasi-Geländes in Berlin -Lichtenberg. Abreißen, Bewahren, Umgestalten?

Berlin: Haus 1 linker Aufgang |

Abreißen, Bewahren, Umgestalten?

Zur Zukunft des ehemaligen Stasi-Geländes in Berlin -Lichtenberg





Veranstaltung am 24. Mai 2017 18.30 Uhr







Das ehemalige Stasi-Gelände ist nach wie vor ein Fremdkörper, seit sich die ehemalige DDR-Geheimpolizei dort ansiedelte und immer weiter in das traditionelle Gebiet von Alt-Lichtenberg hineinfraß.



Es gibt zwar ehrgeizige Pläne, dort einen Campus der Demokratie zu entwickeln. Das Gelände ist sogar Teil eines förmlichen Sanierungsgebietes im Fördergebiet Frankfurter Allee Nord (FAN), das der Senat besonders unterstützten will. Manche Einrichtungen, wie das Stasi-Museum, eine openair-Ausstellung oder das Ärztehaus locken schon jetzt viele Besucher auf das Gelände. Aber manche Gebäude selbst solche im öffentlichen Besitz sind nicht saniert, alte Remisen, Garagen und große Parkplatzflächen wirken wenig einladend. Die Pläne von manchen Privateigentümern sind nebulös geblieben. Noch ist nicht absehbar, wie sich der Gedenk- und Lernort auf attraktive Weise mit dem Stadtteil verbinden kann. Noch ist nicht klar, wie das Gelände einen Entwicklungsschub bekommt. Deswegen lädt das Bürgerkomitee zur Diskussion.





Einführung

Dr. Dieter, Hoffmann-Axthelm, Planer und Publizist



Podium I

Birgit Monteiro, Baustadträtin Lichtenberg, SPD

Sebastian Scheel, Staatssekretär, Senatsverwaltung für Wohnen und Stadtentwicklung

Benjamin Hudler, Förderkreis Campus der Demokratie, CDU







Podium II

Prof. Axel Klausmeier, Stiftung Berliner Mauer

Constanze Cremer, Stattbau GmbH

NN. FAN-Bewohnerbeirat

Jörg Drieselmann, ASTAK e.V.

Sven Kubal, Berliner Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. (BGV), angefragt





Moderation: Alfred Eichhorn und Christian Booß







Zeit: 24. Mai 18.30 Uhr



Ort:

ehemaliges Stasi-Gelände

Ruschestraße 103

Haus 1, linker Aufgang

Berlin-Lichtenberg (10365)

U-Bahn Magdalenenstraße U (11 min vom Alex)





Sie sind herzlich eingeladen.





Christian Booß, für den Vorstand





Weitere Veranstaltungen: www.buergerkomitee1501berlin.de



Kontakt: Bürgerkomitee 15. Januar e.V. Berlin, Ruschestr. 103,10635 Berlin,

E-Mail: Buergerkomitee_1501_berlin@web.de