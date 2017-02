Kurs zur Entspannung in der Kiezspinne

Lichtenberg.

Wer den Winterstress hinter sich lassen möchte, dem hilft Entspannung. Am 6. März beginnt ein siebenwöchiger Entspannungskurs im Nachbarschaftshaus "Kiezspinne", Schulze-Boysen-Straße 38. Die Kursleiterin Andrea Lehmann zeigt Techniken Progressiver Muskelentspannung und leitet an beim Autogenen Training. Der Kurs beginnt jeweils um 17.30 Uhr und dauert eine Stunde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 21 Euro. Anmeldungen werden entgegengenommen unter55 49 18 92 oder per E-Mail an selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de