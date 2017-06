Sommerfest mit Nachbarn

Berlin: Hagenstraße |

Lichtenberg. Nach längerer Pause steigt in diesem Jahr wieder das Sommerfest in der Hagenstraße – und zwar am Freitag, 9. Juni, von 15 bis 19 Uhr an der Ecke zur Fannigerstraße. Anlass ist der 126. Geburtstag von Frieda Rosenthal. Die Sozialarbeiterin und Politikerin wohnte in den 1930er-Jahren in der Fanningerstraße. In Karlshorst ist eine Straße nach ihr benannt. Stadträtin und Schirmherrin Birgit Monteiro (SPD) lädt zu einer Führung zu den Stolpersteinen im Kiez ein; es gibt Infostände, Kinderschminken, eine Hüpfburg und ein Mitmachprogramm für die Jüngsten. Musik, Leckereien und kühle Getränke runden das Sommerfest ab. bm