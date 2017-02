Wohntisch Lichtenberg

Wohntisch LichtenbergWir möchten Sie herzlich zum Wohntisch in Lichtenberg einladen!Die Wohntische dienen Menschen, die am gemeinschaftlichen und /oder gernerationsübergreifenden Wohnen interessiert sind, als Treffpunkte und Diskussionsforen.Ziel ist, dass sich die Menschen kennenlernen, gemeinsame Aktivitäten starten und so auf ein Gemeinschaftswohnprojekt hinarbeiten.Ein Angebot der Netzwerkagentur GenerationenWohnen c/o STATTBAU GmbH in Kooperation mit der Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg.Informationen unter: 28 47 23 95