Berlin: Rathaus Lichtenberg |

Lichtenberg. Ihre nächste Unternehmersprechstunde bietet Wirtschaftsstadträtin Birgit Monteiro (SPD) am Mittwoch, 30. August, um 18 Uhr im Rathaus in der Möllendorffstraße 6 an. Handel- und Gewerbetreibende, die sich mit einem Anliegen an die Stadträtin wenden möchten, werden um Anmeldung unter folgender Rufnummer gebeten: 902 96 80 01. bm