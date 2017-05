Erste Hilfe für Kleinkinder

Lichtenrade.

Kinder sind neugierig. Beim Entdecken ihrer Welt erkennen sie oft eine Gefahr nicht. Eltern, Großeltern und Betreuer können am 1. Juni ab 18 Uhr in einem Kurs für Erste Hilfe am Baby und Kleinkind lernen, Gefahrenquellen zu erkennen und im Notfall sicher Hilfe zu leisten. Ort der Handlung ist das Familienzentrum Lichtenrade, Lichtenrader Damm 198-212. Die Teilnahmegebühr beträgt 35, für Paare 50 Euro. Anmeldung über www.babyacademy.de . Weitere Infos:70 17 64 13.