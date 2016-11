Berlin: Bürgerzentrum Christophorus |

Lichtenrade. In der Edith-Stein-Stadtteilbibliothek im Bürgerzenrum Christophorus, Briesingstraße 6, wird am 11. und 16. November jeweils von 16 bis 17 Uhr Kindern im Alter ab vier Jahren vorgelesen. Die regelmäßige Leseaktion der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg findet in Kooperation mit dem Verein „Lesewelt Berlin“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos: 902 77 82 86. HDK