Floh- und Trödelmarkt im Lortzing-Club Lichtenrade am 16.09.2017 ab 10:00 Uhr

Berlin: Lichtenrade |

Floh- und Trödelmarkt auf dem Gelände des Lortzing-Clubs, Lortzingstraße 16, 12307 Berlin-Lichtenrade am 16.09.2017!



Von Second Hand Mode über Bücher, Schallplatten/Kassetten, Kinderspielzeug, Kunstgewerbe, Geschirr, bis hin zu Kitsch und Krusch finden hier Schnäppchenjäger die volle Palette. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern, Verhandeln und Schätze entdecken in toller Umgebung und Atmosphäre! Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Für alle Interessierten:

Wie wäre es denn statt Flohmarkt-Rundgang mit einem eigenen Trödelstand?

Die ersten Anmeldungen (Standnummern 1 u. 2) zahlen keine Standgebühr, alle Anderen 8,-€ [ermäßigt 5,-€ wenn zusätzlich ein Kuchen zur Verfügung gestellt wird]. Bei unklarer oder schlechter Witterungslage kann der Markt bedingt auch ins Haus (LortzingClub) verlegt werden. Die Gebühren werden am Veranstaltungstag erhoben. Kinder mit Trödel auf Decken sind kostenfrei. Aufbau ab 09:30 h Veranstaltungzeit von 10-16 h.



Anmeldung an: FVLortzingClub@gmx.de oder 0176/63070985.