Lichtenrade.

Der Lichtenrader Gospelchor lädt zum Weihnachtskonzert „Joyful Christmas“ am Freitag, 9. Dezember, in das Gemeinschaftshaus am Lichtenrader Damm 198-212 ein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Mit Gospel-Spaß zum Mitsingen, Weihnachtsgospel und weihnachtlichen Überraschungen soll die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: www.lichtenrader-gospelchor.de /.