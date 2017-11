Lichtenrade.

Am 11. November steht in der Jazzlounge im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstraße 11/Ecke Lichtenrader Damm, ab 19 Uhr ein Konzert der Jazz-Formation „Just Friends“ auf dem Spielplan. Anschließend ist Jam Session angesagt, alle Musiker sind zum Mitmachen eingeladen. Und am 12. November gibt es ab 11 Uhr einen Jazz-Frühschoppen mit der Band „Harlem Four“. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, www.jazzfueralle.de