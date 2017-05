Berlin: Salvatorkirche |

Lichtenrade. Unter dem Motto „Es tönen die Lieder!“ lädt der Sonari-Chor am 14. Mai um 16 Uhr zu einem Konzert in die katholische Salvatorkirche am Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 ein. Das Programm hat der Männerchor extra für den Muttertag zusammengestellt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Infos: 742 91 18. HDK