Berlin: Lortzingclub |

Lichtenrade. Im LortzingClub, Lortzingstraße 16, erzählt und spielt der Geschichtenerzähler Gerhard Moses Heß am 12. Februar ab 17 Uhr am Beispiel von Frau Holle die Geschichte „Wie man Schnee in Gold verwandelt“. Dazu wird am Lagerfeuer gegrillt, Stockbrot gebacken, gekokelt und gesungen. Die Teilnahme, inklusive Saft, Kakao, Grillkäse, Gemüse, Würstchen und Stockbrot, kostet fünf, mit Berlinpass drei Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0163/341 70 53. HDK