Lichtenrade.

Am 20. Oktober steht in der Jazzlounge im großen Saal des Gemeinschaftshauses Lichtenrade, Barnetstraße 11, Ecke Lichtenrader Damm, ein Konzert mit der „Sir Gusche Band“ auf dem Programm. New Orleans Revival Jazz ist angekündigt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.jazzfueralle.de