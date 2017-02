Sportlicher Kurs für Kinder

Lichtenrade.

Der Verein "Nachbarschaftszentrum Suppenküche Lichtenrade", Finchleystraße 11, bietet einen Selbstverteidigungskurs für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Nächster Termin ist am 21. Februar von 16.45 bis 17.45 Uhr. Der von Thomas Koch vom Verein „nido sport“ geleitete Kurs wird einmal im Monat für zwei Euro pro Termin angeboten. Es wird in einer gemischten Gruppe von etwa 20 Kindern unterrichtet. Alle weiteren Informationen und Anmeldung (erforderlich): www.suppenkueche-lichtenrade.de