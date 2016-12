Blues zwischen den Feiertagen

Lichterfelde.

Packende und mitreißende Spielfreude vermitteln die beiden Musiker Bluesrudy & Marko Jovanovic. Da beide Multiinstrumentalisten sind, entsteht trotz der kompakten Besetzung der Eindruck einer ganzen Band. Die tiefe Stimme und das Gitarren- und Bassdrumspiel von Bluesrudy sowie das ausdrucksstarke Mundharmonika- und Kontrabaßspiel von Jovanovic prägen den unverkennbaren Klag des Duos, das am Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz zu Gast ist. Die Karten kosten 14 Euro und können unter77 32 84 52 oder per E-Mail an info@petrus-kultur.de bestellt werden.