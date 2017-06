Die Welt der Kunst im Park

Berlin: Schlosspark Lichterfelde |

Lichterfelde. Zum vierten Mal ist die Welt der Kunst zu Gast im Schlosspark Lichterfelde. Das Stadtteilzentrum Steglitz und Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski als Schirmherrin laden am Sonnabend, 24. Juni, von 12 bis 18 Uhr zum Kunstmarkt in den Park hinter dem Gutshaus Lichterfelde, Hindenburgdamm 28. An 80 Ständen werden Malerei in verschiedenen Techniken, Stoff- und Lederarbeiten, Kerzen, Kacheln, Seifen, Keramik, Holzarbeiten, Schmuck in breiter Vielfalt, Laubsägearbeiten, Glasobjekte, Literatur, Papier, Steinarbeiten, Drucke, Fotografie oder Perlen präsentiert. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken und Musik, zudem gibt es Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen. KaR