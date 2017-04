Dynamischer Country

Lichterfelde.

Am Sonnabend, 6. Mai, ist die amerikanischen Singer-Songwriterin Mckinley Black um 20 Uhr in der Petruskirche am Oberhofer Platz zu erleben. Die Sängerin mit französischen und portugiesischen Wurzeln ist eine charismatische und dynamische Künstlerin der internationalen akustischen Musikszene. Sie schafft es, Einflüsse von Rock, Blues, Soul und Country zu einem einzigartigen Stil zu vereinen. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme und ihrem versierten Gitarrenspiel begeistert sie Musikkritiker und Fans gleichermaßen. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Kartenreservierung unter77 32 84 52, info@petrus-kultur.de und www.petrus-kultur.de