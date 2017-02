Finissage und Konzert

Berlin: Petrus Kirche am Oberhofer Platz |

Lichterfelde. Die Ausstellung „Transzendenz des Augenblicks“ in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz ist am Sonnabend, 25. Februar, letztmals zu sehen. Die Künstlerin Bettina Düesberg führt an diesem Tag noch einmal durch die Ausstellung. Aus Anlass der Finissage geben Jonas Kämper und Lara Meyer-Struthoff ab 11 Uhr ein Konzert. Sie spielen auf Querflöte und Harfe Werke der Romantik. Der Eintritt ist frei. KaR