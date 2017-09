Führung statt Fliegefest

Berlin: Lilienthal-Park |

Lichterfelde. Zu einer Besichtigung der Gedenkstätte Otto-Lilienthal im Lilienthalpark lädt Rosemarie Lehmann jeweils am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. September, um 10 Uhr, ein. Treffpunkt ist an der Schütte-Lanz-Straße 45. Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Rosemarie Lehmann ist eine der Ehrenamtlichen im Lilienthalpark. Sie bietet den Rundgang durch die Geschichte der Gedenkstätte als Ersatz für das Fliegefest an, das in diesem Jahr nicht stattfindet. Mit einer Gebühr von drei Euro unterstützen die Teilnehmer der Rundgänge die Arbeit der Ehrenamtlichen. Zwei Mal in der Woche sind diese im Park tätig und pflegen die Anlage gemeinsam mit dem bezirklichen Grünflächenamt. KaR