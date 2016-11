Hommage an Harry Belafonte

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Gisela Gulu und das Kalliope-Team stellen in ihrem Programm den Sänger Harry Belafonte und seine bekanntesten Lieder wie „Mathilda“ oder „Island in the sun“ vor. Sie zeigen, dass die Calypso-Musik des in Harlem aufgewachsenen Sängers untrennbar mit seinem politischen und sozialem Engagement verbunden ist. Harry Belafontes Lieder erklingen am Mittwoch, 9. November, 15 Uhr, im Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West. Der Eintritt inklusive Kaffeegedeck kostet fünf Euro oder drei Euro (Fördermitglieder). Anmeldungen erbeten unter 84 31 31 14. KaR