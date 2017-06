Italienischer Abend

Berlin: Petruskirche |

Lichterfelde. Zu einem italienischen Abend lädt Petrus-Kultur am Sonnabend, 24. Juni, 20 Uhr, ein. In der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz ist die Band „… é la luna“ zu erleben. So heißt die Formation um Eva Spagna. Die Italienerin mit der unverwechselbaren Stimme, Charme und Witz singt Jazz. Genauer: canzoni italiane. Beides scheint ein Widerspruch zu sein. Dass dies nicht so ist, will ...é la luna beweisen. Die Gruppe wurde als beste Band beim Wettbewerb „Musica Vitale 2002“ der Berliner Werkstatt der Kulturen ausgezeichnet. Vor dem Konzert und in der Pause werden italienische Spezialitäten angeboten. KaR