Kunstausstellung in der Kirche

Berlin: Petrus Kirche am Oberhofer Platz |

Lichterfelde. Die Ausstellung „Transzendenz des Augenblicks“ wird am Dienstag, 17. Januar, um 20 Uhr, in der Petruskirche am Oberhofer Platz eröffnet. Bis zum 25. Februar sind Werke der Künstlerin Bettina Düseberg zu sehen. Zur Vernissage spielt das Kreuzberger Duo „Mensch, Monique!“. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs und sonnabends von 10 bis 13 Uhr, sowie zu allen Kulturveranstaltungen in der Kirche. KaR