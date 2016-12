Märchenhafte Reise

Berlin: Kulturcafé Moos Garten |

Lankwitz. Die Erzählerin Ana Rhukiz entführt ihr Publikum auf eine geheimnisvolle und abenteuerliche Reise in die Welt der Märchen. Am Sonnabend, 10. Dezember, 16 Uhr, erzählt sie im Kulturcafé Moosgarten, Lorenzstraße 63, frei und lebendig kaum mehr bekannte Märchen. Alle ranken sich um die Figur der „Hollamutter“, die mit ihrem weißen Schimmel und ihrem roten Mantel die Felder segnete und wundersame Gaben zu den Menschen brachte – bis der Weihnachtsmann ihre Rolle übernahm. Ein Stück längst vergessener Kulturgeschichte wird wieder in Erinnerung gerunfen. Der Eintritt zur Märchenstunde kostet fünf Euro. KaR