Mavuno Berlin und Phorms-Schule laden zum Mittelalterlichen Nachbarschaftsfest ein

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Mavuno Berlin und die Phorms-Schule in Lichterfelde laden am Freitag, den 15. September 2017 zu einem Nachbarschaftsfest für die ganze Familie ein.

Kontakt:

Wie bereits im letzten Jahr können sich Anwohner und Interessierte auf einen gemeinsamen Nachmittag freuen. Hüpfburgen, Kletterwand, Schmalspur-Eisenbahn, Spielstände und viele weitere Attraktionen sind vorgesehen. Auch verschiedene Snacks, Kaffee und Kuchen und eine Cocktailbar werden auf dem ehemaligen Gelände der McNair Barracks wieder zum Verweilen und gegenseitigen Kennenlernen einladen.Anlässlich des Reformationsjubiläums soll das Fest diesmal ganz im Zeichen des Mittelalters stehen, unter anderem mit einem Kinder-Musical, einer echten Druckerpresse und verschiedenen Aktivitäten und Ständen für Jung und Alt.Anwohner Oliver Redsch zeigt sich begeistert: "Ich bin im letzten Jahr hierher gezogen und habe Mavuno Berlin durch das Nachbarschaftsfest kennengelernt. Inzwischen besuchen wir mit unseren Kindern regelmäßig die Gottesdienste. Das Fest ist eine großartige Gelegenheit, seine Nachbarn kennenzulernen."Das mittelalterliche Nachbarschaftsfest soll das Miteinander auf dem gesamten McNair Gelände fördern. So kommt der finanzielle Gewinn aus dem Event wieder den Anwohnern zugute. Er fließt in die nächste nachbarschaftliche Saubermach-Aktion, die regelmäßig von Mavuno Berlin initiiert wird.Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Mavuno Berlin trifft sich seit 2006 in der Kapelle an der Billy-Wilder-Promenade und bietet Besuchern in ihren Räumen regelmäßig moderne Gottesdienste, Kindergruppen und verschiedene erlebnisorientierte Programme an.www.mavuno.deMavuno BerlinPastor Daniel FlechsigBilly-Wilder-Promenade 414167 BerlinTelefon: 030 - 833 41 82E-Mail: info@mavuno.dePhorms Campus Berlin SüdHarry-S.-Truman-Allee 314167 BerlinTelefon: 030 - 916 849 90E-Mail: berlin-sued@phorms.de