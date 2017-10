Salsa und Rumba im Bürgertreff

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Lateinamerikanische Musik erklingt am Mittwoch, 11. Oktober, 15 Uhr, im Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West, Hans-Sachs-Straße 4d. Die in Berlin lebende Pianistin und Sängerin Annette Wizisla präsentiert ein Programm mit Salsa- und Rumba-Rhythmen. Begleitet wird die Sängerin von Sergio Gomez am Kontrabass und Uwe Lehmann an der Gitarre. Der Eintritt kostet fünf Euro, Mitglieder des Fördervereins zahlen drei Euro. Ein Kaffeegedeck ist jeweils inklusive. Anmeldungen erbeten unter 84 31 31 14. KaR