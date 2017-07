Berlin: Söht 7 |

Lichterfelde. Im ehemaligen Frauengefängnis in der Söhtstraße 7 wird am Freitag, 28. Juli, ab 16 Uhr, ein großes Sommerfest gefeiert. Draußen im Garten und innen im Lichthof, oben und unten in den ehemaligen Zellen – überall wird gefeiert. Es gibt Führungen, Musik und allerlei Programm sowie Speis und Trank. KaR