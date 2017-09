Swingender Musik-Cocktail

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Am Mittwoch, 13. September, 15 Uhr, lädt das Metropolitan Swing Trio zu einer Revue aus Schlagern und swingender Unterhaltungsmusik der 50er- und 60er-Jahre ein. Im Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West erklingen Titel von Bill Ramsey, Bert Kaempfert, Billy Mo und Herb Alpert. Der Chef der Combo, Rainer Sommer, erinnert in seiner Moderation an das Lebensgefühl dieser Zeit. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Fördermitglieder drei Euro. Anmeldungen unter 84 31 31 14. KaR