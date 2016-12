Weihnachten in der Ukulelen-WG

Lichterfelde.

Ein mitreißender vorweihnachtlicher Abend mit vielen musikalischen Überraschungen steht am Sonnabend, 10. Dezember, in der Petrus-Kirche am Oberhofer Platz auf dem Programm. Ab 20 Uhr geben die Lucky Leles in ihrer Ukulelen-WG ein virtuoses, stimmgewaltiges, fröhliches und auch sentimentales Konzert. Das Ukulelen-Trio spielt sich dabei um Kopf und Kragen, aber garantiert in die Herzen des Publikums. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro. Reservierung unter77 32 84 52, E-Mail: info@petrus-kultur.de und auf www.petrus-kultur.de