Wilde Witwer im dritten Frühling

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West

Lichterfelde. Die Wilden Witwer machen ihrem Namen alle Ehre und stürzen sich nach Jahren der Abstinenz wieder in heiße Liebesabenteuer. Am Mittwoch, 10. Mai, 15 Uhr, erleben die Sänger im Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West, Hans-Sachs-Straße 4d, ihren musikalischen dritten Frühling. Mit Piano und Gesang geht es in die wilden 30er-Jahre. Geboten werden heiße exotische Rhythmen und Verse voller subtiler Erotik und hintergründigem Humor. Eintritt und Kaffeegedeck kosten fünf Euro, Fördermitglieder zahlen drei Euro. Anmeldungen unter 84 31 31 14. KaR